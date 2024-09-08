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Россиянин переехал пешехода, ночью лежавшего на дороге

На Урале водитель переехал лежавшего на дороге мужчину

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Свердловской области произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в селе Березовка Артинского района, около часа ночи. По предварительной информации, мужчина за рулем автомобиля переехал мужчину, который по неизвестной причине лежал на дороге. При этом пешеход был в темной одежде, на которой не было светоотражающих элементов. Спасти пострадавшего медикам не удалось.

«Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя на состояние опьянения, результат отрицательный», – поделились в ведомстве.

В отношении россиянина возбудили административное дело. На данный момент специалисты проводят расследование.

Известно, что водитель за четыре года управления транспортом дважды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

До этого в Нижегородской области женщине вынесли приговор за то, что она переехала человека. Она прибыла на место вместе с мужчиной, который участвовал в драке. Во время потасовки один из избитых мужчин упал на землю, россиянка пересела на место водителя и переехала пострадавшего.

Ранее в Ленобласти пенсионер лег на дорогу и был сбит автомобилем.

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