Россиянка во время драки намеренно переехала человека на машине и получила срок

Суд вынес приговор жительнице Нижегородской области, которая устроила ДТП во время драки. Об этом сообщает Павловский городской суд.

Инцидент произошел в городе Павлово. По версии следствия, в местном кафе отдыхали две компании, между которыми произошел конфликт. Один из участников приехал на своей машине и привел подсудимую.

Во время потасовки женщина заметила другого участника конфликта, который лежал на дороге. Россиянка пересела с пассажирского на водительское сидение и умышленно наехала на мужчину. В результате спасти пострадавшего не удалось.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ее признали виновной и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, суд обязал фигурантку процесса выплатить 1500000 рублей морального вреда.

Как сообщает NewsNN, у пострадавшего осталось трое детей. По версии источника, в день инцидента вторая компания просто хотела драки и во время потасовки избила мужчину, который упал на асфальт.

Известно, что права у осужденной отобрали еще до инцидента, за пьяную езду.

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