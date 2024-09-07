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В Петербурге испытали первое электросудно «Мойка 2.0»

В Петербурге представили электросудно «Мойка 2.0» для прогулок по рекам и каналам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об испытании в городе первого электрического судна «Мойка 2.0».

По информации в его Telegram-канале, оно было создано специально для Петербурга с его низкими мостами и каналами. «Мойка 2.0» — это экологические чистое и бесшумное транспортное средство.

«На новом причале «Музей Фаберже» на Фонтанке, который мы открыли на днях, уже рассматривается установка электрозарядной станции», — написал градоначальник.

Он отметил, что судно на 90% создано их отечественных комплектующих, а 70% из них произведены в Петербурге. «Мойка 2.0» начнет курсировать по городу этой осенью.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению электротрамваев по Москве-реке. Этот вид транспорта снова появился в столице впервые за 17 лет. Мэр отмечал, что электрические трамвайчики будут использоваться и как пассажирский, и как туристический транспорт. Оплатить поездку можно картой «Тройка».

Ранее на одном из маршрутов в Петербурге появилась первая умная остановка.

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