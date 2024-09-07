Путин рассказал, как предприятия Москвы нарастили выпуск продукции для нужд СВО

Президент России Владимир Путин рассказал, что в Москве предприятия нарастили выпуск продукции для нужд специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

В своем обращении к сотрудникам промышленных предприятий столицы он отметил, что это произошло в короткие сроки.

7 сентября во время своего выступления в концертном зале «Зарядье» Путин отметил, что Москва стала важным центром развития беспилотных технологий.

Путин также добавил, что жители столицы всегда остро чувствовали «свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги».

Позже российский президент напомнил, что тысячи москвичей являются участниками боевых действий в зоне спецоперации. Он также добавил, что столице России также необходимо поддерживать Донецкую и Луганскую народные республики.

Ранее Путин заявил, что Россия будет защищать свои интересы тех людей, которые ей близки.