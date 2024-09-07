Путин поздравил газету «Ведомости» с 25-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив газеты «Ведомости» с 25-летием. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Президент отметил, что за эти годы «Ведомости» заняли достойное место на рынке отечественной деловой прессы благодаря оперативной, достоверной информации, аналитике, и широкой палитре представленных мнений.

Президент России выразил удовлетворение тем, что редакция «Ведомостей» не останавливается на достигнутом, воплощая в жизнь интересные и содержательные медиапроекты на разные актуальные темы.

Первый выпуск газеты «Ведомости» вышел 7 сентября 1999 года, первоначальный тираж составил 75 тысяч экземпляров. С 2020 года генеральным директором, издателем газеты является Михаил Нелюбин. С 20 мая 2021 года должность и. о. главного редактора «Ведомостей» занимает Ирина Казьмина.

6 сентября Путин поздравил коллектив медцентра имени Вишневского с 80-летием создания. В своей телеграмме российский лидер отметил квалифицированную медпомощь, которую сотрудники медцентра оказывают участникам специальной военной операции. Президент подчеркнул, что у истоков создания Центра стояли выдающиеся представители медицинского и врачебного сообщества России, многие из которых вернулись с фронта.

Ранее Путин оценил темпы развития московского метро.