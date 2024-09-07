Mash: по новому указу Путина из Британии в РФ захотели переехать 17 человек

17 человек захотели переехать из Великобритании в РФ по указу об оказании гумпомощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, с 19 по 29 августа в российское генконсульство в Эдинбурге эти люди обратились с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешения на временное проживание (РВП) по новому документу. Большинство из них — граждане Соединенного Королевства. Также возможностью получать РВП интересовались белорусы и пакистанцы.

Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 19 августа. В нем речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки. Согласно документу, они смогут получить РВП в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны. МИД РФ будет выдавать им обыкновенные частные визы на три месяца.

Ранее в Госдуме сообщили о желании многих иностранцев «обезопасить себя», переехав в Россию.