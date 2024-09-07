Полиция Таиланда рассматривает версию суицида в гибели россиянина в Пхукете

Полиция не исключает версию самоубийства как одну из возможных причин гибели россиянина Ильи Орлова, чье тело нашли в канаве около пляжа Карон в Пхукете. Об этом сообщает Bangkok post.

При этом на теле мужчины были обнаружены множественные раны. На лице мужчины были синяки вокруг глаз и уха, на кадыке и под подбородком, а на обеих руках — глубокие порезы до кости. Раны также зафиксировали на левой ноге. К моменту обнаружения молодой человек был мертв уже более 12 часов.

Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на тайскую полицию, ведомство полагает, что побои и синяки на лице он мог получить раньше — турист якобы увлекался наркотиками и мог контактировать с местными бандами.

По словам полицейских, незадолго до гибели 27-летний бизнесмен из Нижнего Тагила был замечен в городе. Запись с камер видеонаблюдения показывает, что он ходил по улицам в одних шортах и без обуви. В таком же виде было обнаружено его тело.

Как рассказали источники Shot, незадолго до смерти Орлов жил у знакомого россиянина, который пустил его к себе. Во время обысков в комнате никаких следов борьбы не нашли.

Супруга погибшего рассказала, что муж был одержим идеей «все или ничего». По ее словам, он отчаянно пытался разбогатеть еще на родине, но потом решил начать новую жизнь в Таиланде и перевез туда всю свою семью. При этом бизнесмен как-то говорил близким, что если у него не получится добиться успеха, то он покончит жизнь самоубийством.

В итоге добиться успехов не вышло и на острове. В последние недели паре приходилось ночевать на пляжах и у случайных знакомых из-за отсутствия денег. Женщина брала заказы на маникюр, зарабатывая хоть какие-то деньги для выживания. Сам Орлов предлагал супруге совершить совместный суицид, но та отказалась.

Ранее двое россиян погибли из-за схода оползня в Таиланде.