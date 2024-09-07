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В Госдуме оценили идею запрета на въезд членов семей мигрантов в Россию

Депутат Васильев: идея запрета на въезд семей мигрантов заслуживает внимания

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Предложение фракции ЛДПР об установлении запрета на въезд в Россию членов семьи трудового мигранта заслуживает особого внимания. Такое мнение выразил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, передает ТАСС.

По словам парламентария, депутаты фракции «Единая Россия» со своими коллегами из других фракций, а также при совместной работе с правительством РФ, Ассамблеей народов России и другими общественными организациями будут продолжать работу над «законодательным регулированием этого важного вопроса».

Васильев отметил, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была создана специальная законотворческая комиссия. Она будет поступательно работать над законодательными решениями в вопросах трудовой миграции.

Володин также призвал запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам приезжать в Россию вместе со своими семьями.

В свою очередь глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что Россия должна быть открыта для мигрантов, в ней может проживать гораздо больше людей, однако правила пребывания в стране должны быть довольно жесткими.

Ранее Медведев раскрыл, что следует делать с детьми мигрантов в России.

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