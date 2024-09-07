Время в пути до южных курортов РФ хотят сократить

Министерство транспорта РФ продолжает принимать меры для сокращения времени в пути пассажирских поездов, которые следуют в южные регионы. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказал глава ведомства Роман Старовойт, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что соответствующая работа ведется по поручению президента страны Владимира Путина.

В апреле 2024 года глава государства потребовал уменьшить время, которое пассажиры поездов тратят на путь от Москвы до курортов на Черном море, до 16 часов. При этом сейчас самому быстрому составу, следующему из российской столицы в Сочи, на преодоление данного расстояния требуется около суток.

«Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня», — сказал профильный министр.

По словам Старовойта, возглавляемое им ведомство уделяет этому вопросу первостепенное внимание. Как он отметил, строительство высокоскоростных магистралей (ВСМ) является одним из механизмов сокращения времени поездов в пути.

4 сентября вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что в будущем на Дальнем Востоке может появиться своя ВСМ. В настоящее время подобную магистраль строят между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее в ОАО «РЖД» рассказали, во сколько обойдется строительство высокоскоростных магистралей в стране.