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Стало известно о числе пострадавших от наводнений в Южном Судане

ООН: в Южном Судане от наводнений пострадали 710 тысяч

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El Tayeb Siddig/Reuters

Более 700 тысяч человек пострадали за последние месяцы в Южном Судане от вызванных проливными дождями наводнений. Об этом сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Согласно заявлению УКГВ, наводнениями оказались разрушены дома и уничтожены посевы, была повреждена жизненно важная инфраструктура, нарушена работа систем образования и здравоохранения, а также повысился риск эпидемий. Уточняется, что число пострадавших от последствий наводнений достигло 710 тысяч. Разрушения были зафиксированы в 30 из 78 округов Южного Судана.

Сотрудники УКГВ отмечают, что из-за подтопления доставка по дорогам гуманитарной помощи крайне затруднена.

До этого Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение с ЮНИСЕФ о выделении $7 млн для предоставления экстренной продовольственной помощи Судану. Уточнялось, что $6 млн предназначены Судану и $1 млн — Южному Судану. Всего под продовольственную безопасность не попали 24,7 млн человек.

Ранее в США рассказали об угрозе национального масштаба из-за глобального потепления.

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