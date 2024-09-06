В Совфеде поспорили с депутатом Госдумы о помощи деньгами «студенческим семьям»

Рождение детей связано с ростом расходов в семьях, поэтому стимулировать рождаемость в стране финансовой помощью правильно и необходимо, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Так она прокомментировала слова депутата Госдумы Жанны Рябцевой о том, что повышать рождаемость деньгами «не очень хорошая идея».

«Соглашусь с коллегой только в вопросе физиологии: действительно, возраст 18-25 лет считается идеальным для первой беременности и родов, когда у женщины молодой и сильный организм. Рождение ребенка сопряжено с ростом расходов, поскольку малыша надо кормить, одевать, воспитывать — это аксиома. Особенно, если говорить об упомянутых уважаемым депутатом студенческих семьях возрастом 18-20 лет, у которых пока еще нет специальности, стабильного дохода и жилья. К тому же, семья может быть неполной: по меньшей мере каждый третий ребенок в стране воспитывается в таких семьях, по данным ВНИИ труда. Все эти обстоятельства не делают молодых родителей богаче. Именно поэтому стимулирование рождаемости деньгами — это правильно и необходимо, это характерная черта социального государства, каким является Россия. Именно поэтому в нашей стране материальной поддержке семей с детьми уделяется самое пристальное внимание: успешно работает институт материнского капитала, выплачиваются пособия беременным женщинам, пособия на детей, действуют другие меры, в частности, семейная ипотека», — сказала она.

Епифанова отметила, что необходимо также совершенствовать государственную поддержку семей с детьми. По ее словам, ценным предложением было поэтапное погашение жилищных кредитов при рождении детей.

«В числе последних предложений — заявление Президента РФ Владимира Путина на ВЭФ, который поручил поднять до 1 млн рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в тех дальневосточных регионах, где наблюдается низкая рождаемость. На мой взгляд, очень ценное предложение недавно было сформулировано председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым: разработать механизм поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей: выплату в размере 500 тыс. рублей при рождении первого ребенка, 600 тыс. рублей — при рождении второго, 700 тыс. рублей — третьего», — отметила она.

До этого в эфире телеканала ОТВ депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева назвала семьи, созданные в студенческие годы, «самыми лучшими» и отметила, что в них можно рожать уже в 18-19 лет. По ее словам, в воспитании детей студентам должны помогать бабушки и дедушки. Также депутат подчеркнула, что стимулирование рождаемости деньгами «нельзя назвать хорошей идеей». Она объяснила это тем, что люди достаточно зарабатывают на предприятиях и выживать никому не приходится. Позже в беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что ее слова о рождении детей в 18 лет — это не руководство к действию.

Ранее депутат Госдумы Останина раскритиковала идею о надзоре работодателей за рождаемостью.