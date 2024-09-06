Пострадавшие в Курской области получили около 1,3 млрд рублей

Около 1,33 млрд рублей выплачено 89 тыс. пострадавших в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

«Продолжаются выплаты финансовой помощи жителям Курской области. На выплату единовременной материальной помощи принято за сутки более 3 300 заявлений», — уточнили в пресс-службе.

26 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что правительство региона утвердило порядок предоставления единовременной выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) жителей.

Он уточнил, что размер выплаты будет зависеть от произошедшего. Так, за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью гражданам выплатят 600 тыс. руб. Если же был получен легкий урон, то 300 тыс. руб. В случае кончины родственника семьям выплатят 1,5 млн руб.

В конце августа сообщалось, что выплаты от государства получили 49 тысяч жителей Курской области.

Ранее ВСУ объявили охоту за волонтерами, эвакуирующими жителей Курской области.