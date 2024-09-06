Цифровую свободу россиян назвали одним из приоритетов для государства

Государству и обществу необходимо найти золотую середину в гарантиях цифровых свобод и безопасности, заявила гендиректор АНО «Белый Интернет», член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко на сессии «Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели» в рамках IX Восточного экономического форума.

«Сегодня общество вынуждено выражать свое мнение. Но оно отвечает в разнобой», — сказала она.

По словам Сидоренко, цифровая свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого.

«Самое главное – найти золотую середину. Важно говорить о людях и об их защите», — добавила она.

Также Сидоренко напомнила, что государство активно выражает свою позицию на тему цифровых свобод общества.

«Нам само государство дает эти хорошие поводы. Вот недавно президент подписал внесение изменений в закон «О связи», где теперь у нас не может быть более 20 sim-карт и 10 sim-карт у иностранцев. Четкая персонификация», — сказала она.

Напомним, IX Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.