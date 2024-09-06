Финансирование на подготовку кадров на Дальнем Востоке увеличат

Финансирование программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030» превысит 350 млн рублей в год, сообщил министр развития Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чекунков в рамках IX Восточного экономического форума.

По его словам, после расширения программы на Арктику сумму увеличат.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие программы до 2030 года.

Программа «Муравьев-Амурский 2030» — это образовательная и проектная площадка для подготовки молодых управленческих кадров. В рамках программы выпускники вместе с семьями переезжают из других регионов России на Дальний Восток и помогают развивать экономику, инфраструктуру и другие сферы в регионе.

Напомним, IX Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.