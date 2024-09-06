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Число россиян старше трудоспособного возраста через 20 лет вырастет на миллионы

Баталина: в России число пенсионеров к 2046 г. вырастет на 2,8 млн человек

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

По данным первого заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, к 2030 году численность россиян старше трудоспособного возраста увеличится почти на два миллиона, а к 2046 году — на 2,8 миллиона. Об этом она рассказала ТАСС на сессии Восточного экономического форума.

«Вызов старения населения. У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году станет больше почти на 2 млн человек, к 2046 году — на 2,8 млн человек», — заявила она на сессии Восточного экономического форума.

Баталина также отметила растущую потребность в уходе за нетрудоспособными гражданами. По ее словам, наблюдается увеличение доли городского населения, где коэффициент рождаемости традиционно ниже, а в сельской местности — снижение рождаемости.

Первый замминистра привела статистику, согласно которой для 67% россиян крепкая семья остается важнейшей ценностью. Если проанализировать по возрастным группам, то среди пожилых людей этот показатель достигает 94%, тогда как среди молодежи до 24 лет — лишь 57%. Это подчеркивает значимость мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, подчеркнула чиновница.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в рамках нового национального проекта «Семья» увеличить к 2030 году охват услугами долговременного ухода до 500 тысяч человек среди пожилых людей и инвалидов.

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