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США предъявили россиянам обвинения в кибератаках

США обвинили шесть россиян в кибератаках против Украины и стран НАТО

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Вашингтон предъявил обвинения шести россиянам в кибератаках против Украины и 26 стран Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте минюста США.

В ведомстве пообещали использовать все доступные инструменты для пресечения такой вредоносной кибердеятельности и привлечь виновных к ответственности.

По данным минюста, граждане РФ «участвовали в сговоре», чтобы получить необходимые данные, связанные с украинским правительством. Кроме того, они намеревались нанести вред компьютерным системам.

В Белом доме связали кибератаку с проведением Россией специальной военной операции на Украине. В заявлении ведомства подчеркнули, что пятеро из шести россиян являются сотрудниками ГРУ.

Накануне стало известно, что в России начал зарождаться рынок так называемых киберхранителей — персональных специалистов по информационной безопасности, которые защищают VIP-клиентов от мошенников и хакеров. Сколько стоит услуга киберхранителя, где его нанять и от каких угроз он может защитить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Службу управления воздушным движением в Германии атаковали хакеры.

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