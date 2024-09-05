США предъявили россиянам обвинения в кибератаках

Вашингтон предъявил обвинения шести россиянам в кибератаках против Украины и 26 стран Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте минюста США.

В ведомстве пообещали использовать все доступные инструменты для пресечения такой вредоносной кибердеятельности и привлечь виновных к ответственности.

По данным минюста, граждане РФ «участвовали в сговоре», чтобы получить необходимые данные, связанные с украинским правительством. Кроме того, они намеревались нанести вред компьютерным системам.

В Белом доме связали кибератаку с проведением Россией специальной военной операции на Украине. В заявлении ведомства подчеркнули, что пятеро из шести россиян являются сотрудниками ГРУ.

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