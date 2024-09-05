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Губернатор поблагодарил за помощь жителям врачей российских регионов

Смирнов: более 400 врачей из других регионов помогают пострадавшим в Курской области

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Haggardous50000/Shutterstock

Врачи из разных регионов РФ помогают пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, передает РИА Новости.

Он выразил слова благодарности за ту помощь, которая сразу же пришла и сейчас идет.

«Медики встали вместе с нами в числе первых», — отметил Смирнов.

Врио губернатора уточнил, что более 400 врачей прибыли из других регионов для оказания помощи местным жителям. Он отметил, что были открыты дополнительные места мобильных госпиталей, в область стабильно поставляются лекарства.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что все медицинские службы в Курской области работают безукоризненно. Он обратил внимание, что все медицинские бригады усилены, в том числе специалистами из других субъектов РФ.

В августе глава ведомства заявил, что дополнительные бригады медицинских работников из Москвы и Московской области работают в данный момент в Курской области.

Ранее экс-советник Кучмы предсказал будущее Зеленского при выходе ВСУ из Курской области.

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