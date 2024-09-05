В Минздраве рассказали о запасе лекарств в Курской области

Руководитель министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что лекарственные препараты, медицинское оборудование и препараты крови имеются в достаточном количестве в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Министр выразил благодарность жителям региона, которые приходили на станции переливания крови, чтобы сдать ее для нуждающихся. Он подчеркнул, что на сегодняшний день сложностей с препаратами крови не испытывается.

До этого Мурашко заявил, что дополнительные бригады медицинских работников из Москвы и Московской области работают в данный момент в Курской области, всего 321 человек.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Мурашко оценил работу медицинских служб в Курской области.