Вице-премьер РФ Голикова поблагодарила врачей Курской области за стойкость

Заместитель премьер-министра РФ Татьяна Голикова выразила благодарность медицинским работникам в Курской области за работу в условиях атак со стороны украинских войск. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 5 сентября, вице-премьер приняла участие в открытии пяти новых объектов здравоохранения на территории страны. Мероприятие состоялось в формате видео-конференц-связи.

Произнося речь, Голикова назвала текущую ситуацию в Курской области тяжелой. В то же время она обратила внимание, что даже на фоне вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории субъекта продолжается созидательная работа и открываются новые клиники.

«Позвольте мне от всего сердца поблагодарить всех курян, всех медицинских работников за стойкость, за то, что вы делаете. <...> Мы искренне желаем всем жителям, медицинским работникам, руководству области выстоять», — сказала заместитель главы правительства.

Как она отметила, сейчас вся страна поддерживает Курскую область.

До этого президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), во время своего выступления назвав «священным долгом» российских солдат вытеснение ВСУ из Курской области.

Ранее в Курской области нашли сотни человек, считавшихся пропавшими без вести.