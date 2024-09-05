Все медицинские службы в Курской области работают безукоризненно. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Убедились в достаточности медицинской помощи, медицинских кадров, оборудования», — отметил глава ведомства.

Мурашко обратил внимание, что все медицинские бригады усилены, в том числе специалистами из других субъектов РФ.

В августе министр здравоохранения РФ заявил, что дополнительные бригады медицинских работников из Москвы и Московской области работают в данный момент в Курской области, всего 321 человек. Он подчеркнул, что это высококлассные специалисты федеральных центров Москвы и области, и ФМБА.

До этого командир медицинской группы с позывным «Тяжелый» заявил, что российские военнослужащие спасали многих жителей Курской области, которые пострадали при обстрелах ВСУ.

Ранее экс-советник Кучмы предсказал будущее Зеленского при выходе ВСУ из Курской области.