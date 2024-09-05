Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мурашко оценил работу медицинских служб в Курской области

Мурашко: все медицинские службы в Курской области работают безукоризненно

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Все медицинские службы в Курской области работают безукоризненно. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Убедились в достаточности медицинской помощи, медицинских кадров, оборудования», — отметил глава ведомства.

Мурашко обратил внимание, что все медицинские бригады усилены, в том числе специалистами из других субъектов РФ.

В августе министр здравоохранения РФ заявил, что дополнительные бригады медицинских работников из Москвы и Московской области работают в данный момент в Курской области, всего 321 человек. Он подчеркнул, что это высококлассные специалисты федеральных центров Москвы и области, и ФМБА.

До этого командир медицинской группы с позывным «Тяжелый» заявил, что российские военнослужащие спасали многих жителей Курской области, которые пострадали при обстрелах ВСУ.

Ранее экс-советник Кучмы предсказал будущее Зеленского при выходе ВСУ из Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами