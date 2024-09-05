В «Рувики» рассказали о развитии татарского раздела онлайн-энциклопедии

Татарский раздел «Рувики» уделяет большое внимание региональной тематике, сообщили создатели проекта. За последние 3 месяца были созданы более 80 уникальных статей по международным, всемирным и государственным праздникам.

Отмечается, что в разделе каждый день обновляется информация о лицах, награжденных государственными наградами и поощрениями государства и республики. Там своевременно освещаются мероприятия, направленные на сохранение и развитие языка, культуры и традиций татарского народа и народов проживающих в Татарстане.

Кроме того, в августе в разделе опубликовали ряд статей, посвященные Дню Республики Татарстан.

«Главным тематическим направлением на ближайшее время выбрано Көрәш (Борьба на поясах), XVI саммит БРИКС в Казани и мероприятия, связанные с Днем Конституции Республики Татарстан. Борьба на поясах играет важную роль в сохранении культурного наследия Татарстана, развитии спорта и укреплении международного престижа республики», — говорится в сообщении.

Также в татарском разделе энциклопедии создают статей о борцах, тренерах, которые удостоены звания чемпионов мира, России и Татарстана.

Помимо этого, на ресурсе публикуются материалы об актуальных и знаменательных событиях, которые проходят в Казани и Татарстане. Одним из таких масштабных событий является Саммит БРИКС в Казани (22-24 октября).