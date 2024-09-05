«Я здесь Путин»: на Кубани водитель маршрутки спровоцировал конфликт с пассажирами

В Краснодаре водитель маршрутки спровоцировал конфликт с пассажирами, отказавшись от отправления по их просьбе. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале, в распоряжении которого оказалась запись из маршрутки.

Как рассказали пассажиры, водитель слишком долго стоял на остановке, чтобы набрать в салон побольше людей. Когда те, кто уже был в маршрутке, попросили его отправиться, мужчина разозлился.

«Я здесь Путин, понятно?!» — кричит работник транспорта, призывая людей в салоне к спокойствию.

Представитель перевозчика — «Управляющей автотранспортной компании Краснодара» — отметил, что к ним поступала жалоба по поводу инцидента, после чего в компании начали служебное расследование.

Ранее в Тюмени водитель маршрутки выгнал школьника, не оплатившего проезд.