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После незаконного фестиваля голых хиппи в Германии остались тонны фекалий

Bild: в ФРГ хиппи провели незаконный фестиваль в заповеднике и оставили 5 т кала

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RTL

Две тысячи хиппи из движения «Радужная семья» провели нелегальный фестиваль в заповеднике в Нижней Саксонии, после которого власти страны обнаружили в земле 5 т кала. Об этом пишет издание Bild.

Отмечается, что хиппи специально обустроили отхожее место, вырыв траншеи для фекалий, которые были засыпаны землей и золой.
Участники мероприятия преимущественно ходили без одежды. Фестиваль длился около трех недель. После него участники полностью убрали территорию, однако власти сообщили об ущербе.

«Лесная подстилка вытоптана ногами, наземная растительность валяется, а участки мха вырваны и уничтожены. Содержание нитратов в почве естественным образом увеличилось в результате испражнений», — говорится в отчете чиновников.

В самом начале фестиваля полицейские попытались выгнать хиппи из заповедника, однако те начали танцевать вокруг них в голом виде. Правоохранители конфисковали у них 70 палаток и эвакуировали неправильно припаркованные автомобили, после чего мероприятие продолжилось.

До этого американская семья хиппи дала сыну 27 имен по советам друзей.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала материал о хиппи в СССР к 55-й годовщине фестиваля Вудсток.

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