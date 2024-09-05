После незаконного фестиваля голых хиппи в Германии остались тонны фекалий

Две тысячи хиппи из движения «Радужная семья» провели нелегальный фестиваль в заповеднике в Нижней Саксонии, после которого власти страны обнаружили в земле 5 т кала. Об этом пишет издание Bild.

Отмечается, что хиппи специально обустроили отхожее место, вырыв траншеи для фекалий, которые были засыпаны землей и золой.

Участники мероприятия преимущественно ходили без одежды. Фестиваль длился около трех недель. После него участники полностью убрали территорию, однако власти сообщили об ущербе.

«Лесная подстилка вытоптана ногами, наземная растительность валяется, а участки мха вырваны и уничтожены. Содержание нитратов в почве естественным образом увеличилось в результате испражнений», — говорится в отчете чиновников.

В самом начале фестиваля полицейские попытались выгнать хиппи из заповедника, однако те начали танцевать вокруг них в голом виде. Правоохранители конфисковали у них 70 палаток и эвакуировали неправильно припаркованные автомобили, после чего мероприятие продолжилось.

До этого американская семья хиппи дала сыну 27 имен по советам друзей.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала материал о хиппи в СССР к 55-й годовщине фестиваля Вудсток.