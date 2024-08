«Жили так, как им хочется». Какими были хиппи в СССР — и что с ними стало

Легендарный рок-фестиваль «Вудсток» прошел 15-18 августа 1969 года на одной из ферм в сельской местности штата Нью-Йорк. Мероприятие посетили около 500 тыс. человек, для которых выступили Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, The Who, The Band, Grateful Dead, Рави Шанкар и многие другие. Фестиваль ознаменовал конец эпохи хиппи и рок-н-ролла на Западе, в СССР же она только начиналась. «Газета.Ru» — об истории хиппи и том, как это движение развивалось в Советском Союзе.