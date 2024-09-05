Путин оценил значимость трассы Санкт-Петербург — Владивосток для туризма

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что внутренний туризм в стране получит развитие после завершения строительства нового автомобильного коридора Санкт-Петербург — Владивосток. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что эта трасса должна стать еще одной «континентальной артерией» наравне с Транссибирской магистралью. Она будет полезна не только для увеличения объемов грузоперевозок, но и для развития туризма.

«Со строительством коридора получит развитие и внутренний туризм. Весь маршрут трассы проходит через десятки регионов Российской Федерации», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В мае 2024 года глава правительства РФ Михаил Мишустин одобрил концепцию развития автомобильного туризма, рассчитанную до 2035 года. Документ предполагает создание в стране инфраструктуры для путешествий на машинах.

Реализацию концепции разбили на два этапа. Первый этап (2024–2025 годы) включает в себя разработку интерактивной карты с автомобильными маршрутами, при этом пилотным станет маршрут Санкт-Петербург — Владивосток. Второй этап (2026–2035 годы) включает в себя совершенствование законодательства и увеличение числа автомобильных туристических маршрутов.

Ранее Путин рассказал о планах построить высокоскоростную железнодорожную магистраль до Минска.