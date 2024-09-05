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Трое россиян арестованы по подозрению в терроризме

СК РФ задержал троих россиян по подозрению в шпионаже и подготовке терактов

Следственный комитет задержал троих россиян в Москве и Подмосковье по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Указанные лица должны были выполнять функциональные обязанности в форме поиска и предоставления информации о местах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил РФ, различных инфраструктурных объектах», — сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в январе 2023 года фигуранты выехали в ЛНР и передали ВСУ фотосъемку и координаты мест скопления военнослужащих ВС РФ, а в июне один из фигурантов передал фотосъемку участка железной дороги на пути в Адлер вместе с координатами «в целях дальнейшей организации, планирования и реализации террористического акта».

В СК РФ заявили, что трое задержанных были участниками некоего террористического общества, которое было создано при участии представителей Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, Службы безопасности и Вооруженных сил Украины, которое разрабатывало планы совершения террористических актов, тяжких и особо тяжких преступлений.

До этого ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт жителей Тюменской области.

Ранее жителя Севастополя приговорили к 16 годам тюрьмы за подготовку теракта в Крыму.

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