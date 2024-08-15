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ФСБ показала видео задержания готовивших теракт мужчин

ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт жителей Тюменской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта на объекте органов внутренних дел города Тобольска Тюменской области. Кадры доступны на сайте РИА Новости.

Один из подозреваемых признался, что спрятал самодельную бомбу.

До этого Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники службы пресекли подготовку теракта на объекте министерства внутренних дел в Тюменской области, у двух задержанных граждан РФ изъяли самодельные зажигательные и взрывное устройства.

Отмечалось, что найденные самодельные зажигательные и взрывное устройства были уничтожены на месте специалистами-взрывотехниками. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

30 июля сообщалось, что в Калининградской области сотрудники УФСБ РФ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов.

Ранее в Москве задержали агента ГУР, готовившего теракт против российских военных.

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