Крымский подросток прошел курс по наркоторговле, стал закладчиком и попался полиции

В Крыму 16-летнего подростка и его 19-летнего сообщника задержали по обвинению в наркоторговле. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, в мае с подростком в мессенджере связался неизвестный, который предложил ему заработок. Юноша удаленно прошел курс обучения по наркоторговле и согласился стать закладчиком. После этого он привлек к распространению наркотиков своего товарища, который следил за окружающей обстановкой во время оборудования тайников.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали злоумышленников. У них обнаружили 17 упаковок с запрещенными веществами.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемым злоумышленникам предъявили обвинение. Обоих фигурантов заключили под стражу. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее двоих закладчиков поймали с мефедроном и гашишем в Челябинске.