Жители Волгограда сообщили о пожаре на тракторном заводе

Жители Волгограда заметили клубы черного дыма, поднимающиеся с территории Волгоградского тракторного завода. Об этом сообщает Telegram-канал портала V1.RU.

Уточняется, что возгорание было замечено в районе центральных проходных. По данным МЧС, вспыхнул мусор в неэксплуатируемом здании на территории завода. Площадь пожара и его причины устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ярославле загорелась гостиница «Яръ».

3 сентября в Сочи загорелся частный дом, после чего пламя распространилось еще на два соседних здания. Местные жители пожаловались, что жильцы дома не могли дозвониться до служб спасения. Кроме того, улицу полностью перекрыли, что не позволило проехать пожарным, сообщили в соцсетях.

В ночь на 1 сентября пожар произошел в многоэтажном доме в Татарстане. Находящийся внутри горящей квартиры подросток смог спастись, выбравшись на внешний блок кондиционера на девятом этаже. Школьника с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам.

Ранее в Баку произошел пожар на объекте нефтяной компании.