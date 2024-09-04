В Минстрое рассказали о прогрессе дальневосточных застройщиков

По итогам 2023 года ввод жилья на душу населения на Дальнем Востоке составил 0,57 квадратных метра на человека. Об этом в ходе сессии «Строить с технологиями – жить с комфортом» Восточного экономического форума рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.

Он уточнил, что в среднем по стране этот показатель составляет 0,75 квадратных метра на человека. В ходе сессии Стасишин также отметил прогресс дальневосточных застройщиков.

«Куда развиваться с точки зрения ввода на душу населения на Дальнем Востоке есть», — сказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

При этом Стасишин уточнил, что в прошлом в Дальневосточном федеральном округе было введено порядка 4,5 млн квадратных метров жилья. Таким образом, за прошедший год прирост составил 26%.

Также в ходе сессии отмечалось, что Дальний Восток интересен для федеральных застройщиков. Ее участники считают, что большую роль в этом играет поддержка со стороны местных властей, а также федеральные программы.