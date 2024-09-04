Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минстрое рассказали о прогрессе дальневосточных застройщиков

Стасишин заявил о перспективах развития жилищной сферы на Дальнем Востоке

close
Shutterstock

По итогам 2023 года ввод жилья на душу населения на Дальнем Востоке составил 0,57 квадратных метра на человека. Об этом в ходе сессии «Строить с технологиями – жить с комфортом» Восточного экономического форума рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.

Он уточнил, что в среднем по стране этот показатель составляет 0,75 квадратных метра на человека. В ходе сессии Стасишин также отметил прогресс дальневосточных застройщиков.

«Куда развиваться с точки зрения ввода на душу населения на Дальнем Востоке есть», — сказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

При этом Стасишин уточнил, что в прошлом в Дальневосточном федеральном округе было введено порядка 4,5 млн квадратных метров жилья. Таким образом, за прошедший год прирост составил 26%.

Также в ходе сессии отмечалось, что Дальний Восток интересен для федеральных застройщиков. Ее участники считают, что большую роль в этом играет поддержка со стороны местных властей, а также федеральные программы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами