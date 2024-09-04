Россиянин пытался ввезти в Турцию 19 кг пиявок

Россиянина задержали в аэропорту Стамбула при попытке провезти через границу огромную партию пиявок. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

29 августа мужчину остановили инспекторы таможни и попросили его просканировать багаж на рентгеновском аппарате. Снимок показал, что пассажир везет в чемодане 19 кг крупных медицинских пиявок. Сотрудники аэропорта попросили россиянина показать специальный сертификат, который требуется для международной торговли редкими видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, но у мужчины его не было.

Информацию об инциденте передали в местное управление Минсельхоза Турции, которое наложило на гражданина РФ штраф в размере более 1,3 млн турецких лир ($38 тыс).

До этого в Махачкале таможенники задержали мужчину, который привез из Турции 69 кг лекарств.