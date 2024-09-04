В Казани завели дело на владельцев пансионата, где пенсионеров приковывали наручниками

В прокуратуре Татарстана заинтересовались ситуацией с незаконным пансионатом для пенсионеров. Об этом сообщает ведомство региона.

В отношении организаторов возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Ход мероприятий находится на контроле у ведомства.

Прокуратура уже провела проверку. Во время мероприятия выяснилось, что владельцы допускали многочисленные нарушения санитарных норм и пожарной безопасности.

Сотрудники ведомства обратились в суд с иском о прекращении работы пансионата до тех пор, пока организаторы не устранят нарушения.

«Проживающие в учреждении пожилые люди размещены в больницах города Казани. Им оказана надлежащая медицинская помощь и уход», – поделились в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили после того, как стало известно, что в одном из частных домов Казани, по данным источников, местные жители организовали пансионат. Многих из постояльцев приковывали к кроватям наручниками.

Ранее в Сибири сиделка переписала на себя квартиру 100-летнего ветерана.