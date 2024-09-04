В Новосибирске ребенок едва не сгорел заживо, спрятавшись в шкафу во время пожара

В Новосибирске пожарные спасли трехлетнего мальчика из горящей квартиры, напуганного ребенка нашли в шкафу, он пытался спрятаться от огня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Возгорание произошло в многоэтажке по улице Юности в Ленинском районе Новосибирска. До прибытия огнеборцев из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировалось 15 жильцов.

Во время тушения огня в одной из квартир был обнаружен трехлетний мальчик, ребенок находился дома один. По словам очевидцев, он пытался спрятаться от огня и дыма в шкафу, жизни спасенного сейчас ничего не угрожает. Пожар удалось оперативно локализовать, огнем повреждена одна квартира и балкон.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Уфе спасли 10-летнего ребенка, запертого в горящей квартире.