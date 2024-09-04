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Путин одобрил смягчение визового режима для посещения Дальнего Востока

Путин поддержал облегчение визового режима для посещения Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об упрощении визового режима для посещения иностранцами регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

«Давайте, давайте. Это все возможно сделать. Уверяю вас, это все возможно сделать», - заявил российский лидер во время встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ, отвечая на предложение сократить количество препятствий для приезда иностранцев в Россию.

В рамках обсуждения было выдвинуто предложение отменить визовый режим для жителей Юго-Восточной Азии или сделать визу для них многократной и бесплатной.

Путин выразил уверенность, что будут сделаны «многие шаги навстречу» для решения этого вопроса.

До этого Путин в ходе встречи с модераторами панельных дискуссий Восточного экономического форума заявил, что работа над бюджетом России вышла на финальную стадию.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума - «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее на ВЭФ обсудили инвестиции в развитие городов Дальнего Востока.

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