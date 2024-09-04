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Путин рассказал о работе над бюджетом РФ

Путин: работа над бюджетом России вышла на конечную стадию

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Софья Сандурская/РИА Новости

Владимир Путин в ходе встречи с модераторами панельных дискуссий Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что работа над бюджетом России вышла на финальную стадию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас формируется конечный вариант бюджета, по сути, завершается работа над ним», - отметил Путин.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума - «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

4 сентября Путин встретился с модераторами панельных дискуссий ВЭФ во Владивостоке. Эта встреча состоялась после ряда международных встреч и мероприятий, посвященных развитию Дальнего Востока, в которых участвовал глава государства.

До этого Путин на ВЭФ побеседовал с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и сербским вице-премьером Александаром Вулиным.

Ранее на ВЭФ обсудили инвестиции в развитие городов Дальнего Востока.

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