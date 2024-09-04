Путин на ВЭФ встретился с модераторами панельных дискуссий

Президент РФ Владимир Путин встретился с модераторами панельных дискуссий Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эта встреча состоялась после ряда международных встреч и мероприятий, посвященных развитию Дальнего Востока, в которых участвовал глава государства на площадке ВЭФ на острове Русский, сообщает ТАСС.

Беседа проходит в неформальной обстановке. В ней участвуют, в частности, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, помощник президента Максим Орешкин, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, губернаторы ряда регионов и другие модераторы сессий ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума - «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

До этого Путин на ВЭФ побеседовал с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и сербским вице-премьером Александаром Вулиным.

Ранее на ВЭФ обсудили инвестиции в развитие городов Дальнего Востока.