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Грету Тунберг задержали на антиизраильской акции

Полиция Дании задержала активистку Грету Тунберг на антиизраильской акции

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Датская полиция задержала шведскую экологическую активистку Грету Тунберг на антиизраильской демонстрации в Копенгагене. Об этом сообщила ежедневная газета Ekstra Bladet.

Арест Тунберг, которая рассказала об акции в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), произошел после того, как она вместе со «Студентами против оккупации» утром 4 сентября заняла здание музея Копенгагенского университета (КУ). Активисты требовали прекращения сотрудничества КУ с израильскими университетами.

В настоящее время ее освободили из полицейского участка в Беллахой. Газета опубликовала кадры выхода активистки из него.

В мае сотрудники полиции силой увели экоактивистку с площади в городе Мальме на юге Швеции, где она участвовала в демонстрации в поддержку Палестины.

Тунберг получила международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном кризисе для человечества в результате изменения климата. В 2018 году она выступила с речью в ООН.

Ранее Грету Тунберг оштрафовали за блокировку входа в парламент.

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