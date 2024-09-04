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Женщина отрезала пенис бойфренду в рамках самообороны

Mirror: бразильянка отрезала пенис сожителю, действуя в рамках самообороны

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Shutterstock

Жительница Бразилии отрезала пенис своему бойфренду, пишет Mirror. Женщина объяснила, что сделала это в рамках самообороны.

Как пишут СМИ, инцидент произошел ранним утром в Рио-де-Жанейро. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где провели ему экстренную операцию. Врачи попытались пришить обратно отрезанный орган пациента, но процедура не принесла нужного результата.

Сама женщина скрылась с места происшествия, но вскоре сама сдалась сотрудникам полиции, придя в участок со своим адвокатом. Она объяснила, что между ней и сожителем произошла ссора, в ходе которой ей пришлось взять нож для самообороны.

«Она добровольно явилась в полицейский участок, где ответила на все заданные ей вопросы и согласилась на медицинский осмотр. Я уверен, что правда выйдет наружу в ходе продолжающегося расследования», — заявил адвокат бразильянки.

Ранее в Бразилии ревнивая жена отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз.

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