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В российском вузе два близнеца с одинаковыми баллами претендовали на одно бюджетное место

В томском университете близнецы претендовали на одно бюджетное место

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Томском госуниверситете двое близнецов хотели попасть на одно бюджетное место, но одному из них пришлось учиться платно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления нового набора ТГУ Евгения Павлова.

Произошедшее в вузе назвали «кейсом с близнецами», подобный случай произошел впервые за весь период наблюдения. Девушки-близнецы подали документы на факультет психологии, где в итоге оставалось одно бюджетное место.

У абитуриенток были одинаковые показатели по ЕГЭ и баллы по другим достижениям, которые также учитывались при поступлении. Таким образом, выделить кого-то одного не получалось.

«Была сложная ситуация, мы собирали специальную комиссию, советовались с министерством, что в этой ситуации делать», – поделился Павлов.

В результате одна из сестер заняла бюджетное место, вторая – будет учиться платно. Известно, что изначально родители были готовы платить за обучение обеих.

Ранее российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места.

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