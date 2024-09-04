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В Москве не будет фейерверков на День города

В Москве на День города не будут запускать фейерверки

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Илья Питалев/РИА Новости

В Москве на день города не будут запускать праздничные фейерверки. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В этом году День рождения Москвы отметят 7–8 сентября. Организаторы рассказали, что ожидается насыщенная программа: концерты, конкурсы и мастер-классы. Также будет проведен благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

Также представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии в Москве по случаю Дня города.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что погода в Москве на День города будет теплой, а жители и гости столицы смогут с комфортом отметить праздник. По данным синоптика, 7 и 8 сентября температура воздуха прогреется до +23-26℃.

В 2023 году мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что праздничные мероприятия, посвященные Дню города, посетили около 3 млн человек. Он уточнял, что по всей Москве прошло более 150 крупных праздничных мероприятий.

Ранее россияне рассказали, как относятся к Дню знаний.

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