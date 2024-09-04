Названы опасные причины шума в ушах

Шум в ухе (тиннитус) — слуховые ощущения, возникающие при отсутствии внешнего источника звука. О том, на какие проблемы со здоровьем может указывать данный симптом, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Анастасия Тарасова.

По ее словам, выделяют два основных вида шумов: первый — слышимый только самому человеку. Второй — шум, который может услышать не только сам человек, но и врач при осмотре или окружающие люди.

«Первый вид шума в ушах является самым распространенным. На первом месте среди причин такого шума стоят тревожные и депрессивные состояния, и уже следом — более серьезные причины. Важно заметить, что от того, где человек ощущает шум (в голове или конкретном ухе) можно предположить причину шума. Например, если причина шума — заболевание уха, он всегда будет ощущаться именно со стороны пораженного уха», — рассказала Тарасова.

Так, шум в сочетании со сниженным слухом или наоборот повышенной чувствительностью к звукам может говорить о заболевании среднего уха (среднем отите). Звук, похожий на скрежет, треск или лопание, также указывает на воспалительный процесс в среднем ухе или изменения в слуховых косточках. Часто люди преклонного возраста начинают слышать шум, похожий на звон в одном из ушей, на место которому приходит тугоухость — так проявляет себя постепенное поражение слухового нерва.

«Очень примечателен шум при болезни Меньера — заболевании, при котором давление естественной жидкости во внутреннем ухе по неизвестным причинам повышается. Он, как правило, имеет низкую тональность и предшествует появлению приступа головокружения с ощущением вращения предметов. Лечением таких состояний занимаются врачи-оториноларингологи и иногда отоневрологи», — добавила специалист.

По ее словам, при тревожных состояниях шум, как правило, ощущается во всей голове - иногда его описывают как писк или звон. После тщательного осмотра и обследования врач подбирает лечение, которое может включать противотревожные препараты, антидепрессанты или небольшие дозировки нейролептиков.

«Однако важно помнить об эффективном нелекарственном лечении таких шумов, которым лучше дополнять основное лечение - когнитивно-поведенческой терапии (вид психотерапии)», — подчеркнула врач.

При втором виде шумов (объективном шуме), как уже было сказано, шум будет слышан не только его обладателю. Его, как рассказала невролог, можно выслушать при достаточно редких состояниях - пороках сердечно-сосудистой системы, новообразованиях в полости черепа, при наличии инородного тела в слуховом проходе (например, если туда попало насекомое), при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, а также при миоклонусе мышц среднего уха.

«В случае последнего происходят сокращения мелких мышц внутри уха, которые может увидеть врач-оториноларинголог при осмотре. Если врач приложит фонендоскоп (которым обычно выслушивают легкие или сердце) к области уха или за ним, он сможет услышать щелкание или звук, похожий на стрекот кузнечика», — добавила врач.

В заключение она отметила, что с шумом в ушах связано большое количество мифов. Например, теория о его возникновении на фоне атеросклероза сосудов мозга или остеохондроза. При этом, по ее словам, остеохондроз не является заболеванием, этим термином врачи описывают постепенное изменение с возрастом тканей позвоночного столба. Нет ни одной структуры в позвоночнике, повлияв на которую, можно было бы вызвать шум в ушах или его облегчить.

«Однако, внимание к пациенту, тщательное обследование и исключение истинных серьезных причин достоверно снижает его обеспокоенность своим здоровьем и позволяет снизить ту самую функциональную составляющую ушного шума, которая так зависит от эмоционального состояния», — подчеркнула Тарасова.

Ранее врач предупредила, о чем говорит постоянное ощущение горечи во рту.