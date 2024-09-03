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Пламя охватило три дома в Сочи

Очевидцы сообщили о трех горящих домах в Сочи

В Сочи загорелся частный дом, после чего пламя распространилось еще на два соседних здания. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Местные жители сообщают, что жильцы дома не могут дозвониться до служб спасения. Кроме того, улица полностью перекрыта, что не позволяет проехать пожарным, сообщили в группе.

На данный момент информация о причинах пожара, а также пострадавших, неизвестна. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого на трассе М-11 «Нева» произошло серьезное ДТП, в результате которого загорелись и взорвались несколько машин. На опубликованных кадрах видна стена огня, которая образовалась из взорванных машин. Также на видео слышны взрывы.

В ночь на 1 сентября пожар произошел в многоэтажном доме в Татарстане. Находящийся внутри горящей квартиры подросток смог спастись, выбравшись на внешний блок кондиционера на девятом этаже. Школьника с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам.

Ранее в Ростовской области загорелся отель.

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