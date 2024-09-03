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После взрыва в Ленобласти не спасли мужчину и женщину

В Ленобласти после взрыва самогонного аппарата не спасли мужчину и женщину

В Ленобласти двоих супругов не спасли после взрыва газового баллона и самогонного аппарата. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 3 сентября в деревне Замостье Приозерского района. Предварительно, в одном из домов произошел взрыв газового баллона, после этого жилище загорелось. Спасти находившихся там мужчину и женщину не удалось.

В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили два поврежденных газовых баллона, самогонный аппарат и другие предметы. По факту инцидента начата доследственная проверка.

До этого в Татарстане приготовление спиртного закончилось для хозяина квартиры визитом спасателей. В жилище россиянина взорвался самогонный аппарат. Взрыв не затронул соседей, хозяин также не пострадал. По какой причине произошел инцидент неизвестно.

Ранее самодельный самогонный аппарат мог стать причиной пожара в Ульяновске.

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