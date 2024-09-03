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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной конструктора подлодок Спасского

Путин выразил соболезнования семье конструктора подлодок Спасского

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Сергей Компанийченко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной конструктора подводных лодок Игоря Спасского. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите <…> слова поддержки и участия в связи с кончиной Игоря Дмитриевича Спасского», — отметил российский лидер.

Глава государства назвал Спасского выдающим ученым и подвижником. По словам президента, вклад конструктора в обеспечение обороноспособности страны достоин «самого искреннего признания».

Путин отметил, что светлая память об Игоре Спасском сохранится в сердцах всех, кто знал «этого замечательного человека».

Создатель около 200 советских подводных лодок скончался на 98-м году жизни, сообщил 3 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава региона напомнил, что легендарный инженер сформировал школу ученых и конструкторов, которые сегодня продолжают его дело.

Ранее «НПО автоматики» сообщило о смерти своего генерального конструктора Дерюгина.

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