Путин выразил соболезнования в связи с кончиной конструктора подлодок Спасского

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной конструктора подводных лодок Игоря Спасского. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите <…> слова поддержки и участия в связи с кончиной Игоря Дмитриевича Спасского», — отметил российский лидер.

Глава государства назвал Спасского выдающим ученым и подвижником. По словам президента, вклад конструктора в обеспечение обороноспособности страны достоин «самого искреннего признания».

Путин отметил, что светлая память об Игоре Спасском сохранится в сердцах всех, кто знал «этого замечательного человека».

Создатель около 200 советских подводных лодок скончался на 98-м году жизни, сообщил 3 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава региона напомнил, что легендарный инженер сформировал школу ученых и конструкторов, которые сегодня продолжают его дело.

Ранее «НПО автоматики» сообщило о смерти своего генерального конструктора Дерюгина.