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Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-171 в Приангарье

Кобзев: двое пострадавших при посадке Ми-171 в Приангарье в тяжелом состоянии

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Пострадавших при жесткой посадке вертолета МИ-171 в Иркутской области доставили в областную больницу. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое, сообщает губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что для встречи борта со спасателями в аэропорт были направлены две реанимационные бригады.

«Все находившиеся на борту шесть человек доставлены в иркутскую областную больницу», — написал Кобзев, уточнив, что поиски осложняет гористая местность, покрытая лесами.

Вертолет Ми-171 авиакомпании «Баргузин» во вторник совершил жесткую посадку в Усольском районе Иркутской области. Он выполнял санитарный рейс. Воздушное судно получило повреждения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи и криминалисты проводят мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее в Сахалинской области экстренно сел пассажирский самолет.

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