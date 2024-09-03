Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-171 в Приангарье

Пострадавших при жесткой посадке вертолета МИ-171 в Иркутской области доставили в областную больницу. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое, сообщает губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что для встречи борта со спасателями в аэропорт были направлены две реанимационные бригады.

«Все находившиеся на борту шесть человек доставлены в иркутскую областную больницу», — написал Кобзев, уточнив, что поиски осложняет гористая местность, покрытая лесами.

Вертолет Ми-171 авиакомпании «Баргузин» во вторник совершил жесткую посадку в Усольском районе Иркутской области. Он выполнял санитарный рейс. Воздушное судно получило повреждения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи и криминалисты проводят мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее в Сахалинской области экстренно сел пассажирский самолет.