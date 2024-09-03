Путин поднял тост за развитие российско-монгольских отношений

Президент РФ Владимир Путин поднял тост за благополучие и процветание России и Монголии, за развитие отношений между ними и здоровье монгольского лидера. Об этом пишет ТАСС.

«Позвольте предложить тост за нашу общую победу. За дальнейшее развитие российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства. За здоровье господина президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха и всех присутствующих. За благополучие и процветание наших народов», — сказал он на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.

До этого Путин поблагодарил Монголию за сохранение исторического наследия. Российский лидер напомнил, что в кровопролитный боях на монгольской земле свои жизни отдали свыше 10 тысяч советских солдат и офицеров.

2 сентября 2024 года Путин прибыл в Улан-Батор с официальным визитом. Во вторник российский лидер провел встречу с монгольским коллегой, при этом Хурэлсух лично встретил гостя на центральной столичной площади Сухэ-Батора.

3 сентября лидеры двух стран возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в Улан-Баторе. На мероприятии присутствовала 100-летняя жительница республики Цэрэнгийн Чимэдцэрэн, которая является единственным оставшимся в живых ветераном боевых действий на реке Халхин-Гол.

Ранее стало известно, какие блюда предложили Путину в Монголии.