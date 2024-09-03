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Стало известно, какие блюда предложили Путину в Монголии

Путина в Монголии угостили супом из лобстера и панна-коттой из манго

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президентов России и Монголии Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха угощали на приеме по случаю 85-летия победы на реке Халхин-Гол крем-супом из лобстера, ризотто с грибами и панна-коттой из манго. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках торжественного приема, который прошел в Улан-Баторе, гостям предложили рулет из копченого лосося с салатом из свеклы, крем-суп из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой.

Помимо этого, меню включало жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами, говяжью вырезку на гриле и пюре из сладкого картофеля. На десерт лидерам РФ и Монголии предложили попробовать панна-котту из манго.

До этого Путин поблагодарил Монголию за сохранение исторического наследия. Российский лидер напомнил, что в кровопролитный боях на монгольской земле свои жизни отдали свыше 10 тысяч советских солдат и офицеров.

2 сентября 2024 года Путин прибыл в Улан-Батор с официальным визитом. Во вторник российский лидер провел встречу с монгольским коллегой, при этом Хурэлсух лично встретил гостя на центральной столичной площади Сухэ-Батора.

3 сентября лидеры двух стран возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в Улан-Баторе. На мероприятии присутствовала 100-летняя жительница республики Цэрэнгийн Чимэдцэрэн, которая является единственным оставшимся в живых ветераном боевых действий на реке Халхин-Гол.

Ранее Путин назвал Монголию дружественной страной на протяжении десятилетий.

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