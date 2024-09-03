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Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело о покушении на Прилепина

Военный суд начнет рассматривать дело о покушении на Прилепина 12 сентября

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд начнет рассматривать дело Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, 12 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Источник пояснил, что заседания должно начаться в 11:00 мск.

До этого Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста Пермякову.

6 мая 2023 года в машине, в которой писатель Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение в 145 тыс. рублей привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наблюдению, ему выдали средства связи, оружие, взрывчатку и поддельный паспорт на имя гражданина Казахстана.

Пермякова задержали в день теракта и тот признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. В середине августа дело покушавшегося на Прилепина украинца поступило в суд.

Ранее покушавшийся на Прилепина украинец не раскаялся.

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