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Житель Перми получит компенсацию за отмену заказа на маркетплейсе

Суд обязал маркетплейс заплатить пермяку за отмененный не по его вине заказ

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Depositphotos

Житель Перми получит компенсацию за оплаченный и отменный продавцами заказ на маркетплейсе. О решении Ленинского районного суда сообщает Ura.ru.

Перед Новым годом мужчина заказал на СберМегаМаркете два телевизора за 28 и 84 тыс. рублей и оплатил выбранные товары. Их должны были доставить 15 и 22 декабря, но по неизвестной причине маркетплейс отменил заказы и вернул клиенту деньги.

Тогда покупатель обратился в суд с иском. В нем он потребовал доставить ему товары и компенсировать моральный вред, который оценил в 15 тыс. рублей.

Представитель маркетплейса сообщил в суде, что за отмену заказов ответственны продавцы ИП Тисаев О.О. и ИП Витальева В.А. В итоге суд обязал индивидуальных предпринимателей выдать пермяку товар и выплатить ему компенсацию.

До этого суд вступился за россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле. Магазин предложил волгоградцу передать товары при условии доплаты по полной фактической цене. Однако мужчина настаивает на сохранении объявленной в момент покупки на сайте стоимости или возмещении убытков по рыночной цене. В Верховном суде отменили решения прежних трех инстанций и отметили, что фиксация цены осуществляется в момент оформления заказа с присвоением ему номера, и продавец не имеет права в одностороннем порядке изменить цену.

Ранее в Ozon заявили, что потерявшие из-за пожара свои заказы пользователи получат компенсации.

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