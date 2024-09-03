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В Иркутской области нашли пропавший на границе с Бурятией вертолет

Кобзев сообщил, что пропавший на границе Приангарья с Бурятией вертолет найден

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Дмитрий Ворошилов/РИА Новости

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что вертолет Ми-8, который пропал с радаров на границе с Бурятией, нашли. Об этом пишет ТАСС.

По его информации, все члены экипажа живы.

По предварительным данным, 3 сентября была утеряна связь на границе Бурятии с Иркутской областью с вертолетом, который следовал по маршруту «Иркутск – Орлик».

Следователями Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

До этого 1 сентября на Камчатке в районе горного массива Вачкажец нашли обломки другого вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро», который пропал с радаров 31 августа. Изначально на месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете летел финдиректор РФС, а также основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Всего на борту находились 22 человека, их тела были обнаружены спасателями.

Ранее на Камчатке начали проверку компании, чей Ми-8 потерпел крушение.

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